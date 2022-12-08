Похороны насмерть замерзшей девушки, выбежавшей раздетой из клуба, прошли в Великом Новгороде

В Великом Новгороде похоронили насмерть замерзшую девушку. Фото: СОЦСЕТИ

В Великом Новгороде прошли похороны насмерть замерзшей девушки, которая выбежала раздетой из ночного клуба. На траурную церемонию пришли близкие и друзья погибшей. Напомним, трагедия произошла в Боровичах в ночь на 3 декабря. По предварительной информации, 20-летняя Александра Дементьева ушла из заведения в одной рубашки и джинсах. Ее тело нашли на соседней улице, в тупике у забора. Рассматриваются версии, что она выбежала из клуба после ссоры с друзьями или просто выходила подышать воздухом.

- Мы считаем, что саше могли что-то подмешать в алкоголь, она не была пьяна. И ее друзья могли ее остановить, но никого это даже не смутило, хотя она оставила в клубе и сумку, и куртку, - рассказала «КП-Петербург» родная сестра погибшей.

Добавим, что результаты экспертизы вскрытия девушки пока не озвучивали. Но родственники уверены, что она именно замерзла насмерть. В ту ночь были морозы около минус 15 градусов.