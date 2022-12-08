Мужчину отправили под суд за обман семьи инвалидов по зрению из Ленобласти

В Луге местный житель предстанет перед судом за совершение мошеннических действий в отношении семьи инвалидов по зрению Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области под суд отправили мужчину, обманувшего семью инвалидов по зрению. 40-летнего жителя Луги обвинили в мошенничестве. Об этом 8 декабря 2022 года рассказали в региональной прокуратуре.

- С сентября по октябрь 2022 года семья инвалидов по зрению передала мужчине более 57 тысяч рублей для того, чтобы он купил для них строительные материалы. Однако обвиняемый просто забрал деньги себе, тем самым причинив значительный материальный ущерб доверившимся, - рассказали в прокуратуре.

На данный момент все деньги потерпевшим уже возвращены. Расследование уголовного дела также закончилось. В прокуратуре отметили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Лужский городской суд для рассмотрения по существу.