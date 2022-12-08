Фура снесла будку пограничников в Ленобласти

Грузовик снес будку пограничников в Лебяжьем. Фото: t.me/dtp_burg

Тяжелый грузовик снес пост пограничников в поселке Лебяжье. Авария произошла по дороге в Сосновый Бор, на пункте пропуска, где раньше досматривали автомобили. Именно эту будочку, в которую от дождя прятались сотрудники погранслужбы, и разнес тягач.

- Перед постом притормозила легковая машина, там до сих пор есть знак. А грузовик летел, водитель просто не успел затормозить. Чтобы не врезаться в легковушку, он свернул вправо на обочину, - сообщают в соцсетях очевидцы.

После этого тягач врезался в деревянную постройку пункта пропуска и остановился в бетонном отбойнике. До легковой машины грузовик не достал. По предварительной информации, в ДТП никто серьезно не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция.

Напомним, что ранее Сосновый Бор был закрытым городом в въезд в него был возможен только по специальному разрешению. Документы проверяли на посту в Лебяжьем.