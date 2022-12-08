В Красносельском районе Петербурга построят новый детский сад

В ЖК "Огни залива" построят детский сад. Фото: gov.spb.ru

Новый детский садик появится на юге Петербурга. Его построят в Красносельском районе, на улице Маршала Захарова. Разрешение на возведение объекта выдал Госстройнадзор Северной столицы.

- Садик расположится радом с будущей школой в ЖК «Огни залива», - сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Оба объекта застройщик жилого комплекса возведет за свой счет и передаст в собственность города. Сам садик рассчитан на 190 воспитанников, общая площадь здания составит 4,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрена дополнительная шумоизоляция, чтобы старшие дети не мешали спать малышам. Также усиленна система вентиляции. Окончание строительства намечено на июль 2024 года.