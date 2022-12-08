Детская коляска сгорела в доме на Бассейной улице в Петербурге

Коляска сгорела на лестнице дома в Московском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Огонь уничтожил детскую коляску в Московском районе Петербурга. ЧП произошло днем 8 декабря в доме на Бассейной улице. Пожарных вызвали местные жители, почувствовавшие едкий запах дыма.

- В 16:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Бассейная, 17. На лестничной клетке пятиэтажного жилого дома горела детская коляска, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На место ЧП примчались две пожарные машины и 10 спасателей. Они в считанные минуты справились с возгоранием и в 16:30 отчитались о ликвидации пожара.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.