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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 14:10

Детская коляска сгорела в доме на Бассейной улице в Петербурге

Пожар произошел на лестничной клетке
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Коляска сгорела на лестнице дома в Московском районе.

Коляска сгорела на лестнице дома в Московском районе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Огонь уничтожил детскую коляску в Московском районе Петербурга. ЧП произошло днем 8 декабря в доме на Бассейной улице. Пожарных вызвали местные жители, почувствовавшие едкий запах дыма.

- В 16:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Бассейная, 17. На лестничной клетке пятиэтажного жилого дома горела детская коляска, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На место ЧП примчались две пожарные машины и 10 спасателей. Они в считанные минуты справились с возгоранием и в 16:30 отчитались о ликвидации пожара.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.