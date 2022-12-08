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НовостиПолитика8 декабря 2022 15:18

Неформальный саммит глав стран СНГ пройдет в Петербурге в конце декабря

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
В конце декабря Петербург примет саммит глав стан СНГ.

В конце декабря Петербург примет саммит глав стан СНГ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург снова станет площадкой для встречи руководителей стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ). Неформальный саммит пройдет в городе на Неве в конце декабря. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- В декабре, по сложившейся традиции, в конце декабря пройдет неформальная, дружеская встреча глав государств - членов СНГ, - приводит слова Ушакова ТАСС.

Когда именно произойдет встреча, помощник президента не уточнил.

Напомним. что Петербург уже принимал в этом году глав стран СНГ. Тогда саммит совпал с днем рождения Владимира Путина. В качестве подарка ему подарили трактор из Беларуси и гору фруктов из Узбекистана. Фрукты потом были переданы в один из детских домов Петербурга.