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НовостиОбщество8 декабря 2022 15:39

Опубликован график работы общественного транспорта Петербурга на Рождество

В рождественскую ночь транспорт Петербурга будет работать по обычному графику выходного дня
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В рождественскую ночь метро работать не будет.

В рождественскую ночь метро работать не будет.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стал известен график работы общественного транспорта Петербурга на Рождество 2023 года. В ночь с 7 на 8 января метро, автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать по обычному расписанию выходного дня. То есть уйдут с маршрутов и линий около часа ночи. Причиной стало сокращение пассажиропотока.

- В рождественскую ночь метро, автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по штатному расписанию графика выходного дня, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Также в ведомстве определились и с работой транспорта на Новый год. График заметно сократили по сравнению с прошлым разом. Метро будет открыто до часа ночи, а поезда будут курсировать в подземке до 2:00.

Время работы автобусов, троллейбусов и трамваев привяжут к графику метро, чтобы пассажиры последний составов могли доехать до дома.

Отметим, что в Москве решили не менять традицию: весь транспорт будет работать с ночи до утра.