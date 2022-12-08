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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 15:46

В Петербурге сотрудник «Водоканала» обвиняется в получении взятки

Мужчина получил 200 тысяч рублей от предпринимателя
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК расследует уголовное дело

СК расследует уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудника «Водоканала» обвиняют в получении взятки, а другого петербуржца – в посредничестве во взяточничестве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения специалисту «Водоканала». А второй участник преступления находится под подпиской о невыезде.

- Сотрудник «Водоканала» знал о монтаже в нежилом здании систем коммунальной инфраструктуры для горячего и холодного водоснабжения. Он просил взятку у предпринимателя – 200 тысяч рублей. За эти деньги специалист должен был подписать документ, что нарушений при проведении работ не выявлено, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по Петербургу.

В ноябре 2022 года предприниматель передал эти деньги сотруднику «Водоканала», следуя договоренностям. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.