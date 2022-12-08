Эрмитаж объяснил причину столпотворения у музея в день с бесплатным входом

В Эрмитаже объяснили очередь "безбилетниками". Фото: СОЦСЕТИ

В дирекции Государственного Эрмитажа объяснили ситуацию со столпотворением, которая произошла 7 декабря. В это день вход в музей был бесплатным. И многие горожане решили пойти на встречу с искусством. Но таких оказалось слишком много. К тому же, они не оформили билеты заранее.

- Посетители с билетами, забронированными заранее на сайте, проходили в обычном режиме, без очередей, - отметили в пресс-службе музея.

А на улице стояли «безбилетники». Их тоже пускали, но порциями по 80-90 человек, чтобы не создавать давку в кассовом зале. При этом ждущим на входе рассказали, что можно свободно сходить, например, в Главный штаб. Но на это согласились немногие. Всего 7 декабря Эрмитаж посетило 13 844 человека.