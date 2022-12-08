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НовостиОбщество8 декабря 2022 16:10

На участке Университетской набережной в Петербурге ограничат движение почти на год

Ограничения будут действовать с 10 декабря 2022 года по 21 сентября 2023 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
По Университетской набережной ограничено движение

По Университетской набережной ограничено движение

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге движение транспорта по Университетской набережной в Василеостровском районе ограничат почти на целый год. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции 8 декабря.

- С 10 декабря этого года по 21 сентября 2023 года движение транспорта по Университетской набережной будет ограничено от Благовещенского моста до первой линии Васильевского острова, - говорится в сообщении ведомства.

Ограничения будут действовать так долго из-за ведения работ по отводу пешеходов при ремонте покрытия.

Напомним, стал известен график работы общественного транспорта в Новый год, 31 декабря. Праздничных гуляний в городе в этот день не планируется, поэтому и время движения транспорта принято решение сократить.