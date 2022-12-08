Мощный пожар случился в частном доме на Тютчевской улице в Петербурге

На место ЧП выезжали пять пожарных машин Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный пожар случился в Красногвардейском районе Петербурга. Пламя охватило частный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером 8 декабря.

- Сообщение о пожаре на улице Тютчевская поступило в 16:51. На место происшествия сразу отправились спасатели и техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Размер двухэтажного частного дома составляет 12 на 20 метров. А площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание почти через два часа, в 18:37.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали пять пожарных машин и 23 спасателя.

Напомним, накануне на Бассейной улице сгорела детская коляска. К счастью, никто не пострадал. Пожарных вызвали очевидцы, которые почувствовали едкий запах дыма.