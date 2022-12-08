Доля свободных площадей в ТЦ Петербурга за год выросла до 12,6%

Лидирует по количеству ретейлеров фешн-сегмент Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ключевых торговых центрах Петербурга выросла доля свободных площадей. Раньше она составляла всего 1,9%, а сейчас 12,6%. Много квадратных метров освободилось после закрытия магазинов «Икея».

- Основной прирост свободных площадей за счет закрытия магазинов «Икея», - пишет ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

Напомним, сейчас в десяти ключевых торговых центрах представлены 170 иностранных брендов, но 23 их них временно закрыты. Лидирует по количеству ретейлеров фешн-сегмент. Он занимает 72% площадей. На втором месте товары для красоты, которые составляют 7% площадей.

В этом году в городе открылся торговый центр «Прометей», площадь которого составляет 12,6 квадратных метров.