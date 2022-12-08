Число работников в простое в Петербурге снизилось до 7,4 тысячи человек

В городе снижается и количество безработных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге остается стабильной ситуация на рынке. В городе снижается количество безработных. Сейчас в Северной столице работы нет у 15 256 человек, а две недели назад таких людей было на 612 человек больше. При этом в городе больше 35 тысяч открытых вакансий.

- Снижается количество работников в простое. Сейчас на 60 предприятиях в простое остается 7415 человек, не считая сотрудников завода «Тойота». Это на 372 человека меньше, чем две недели назад, - сообщает вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко в своем телеграмм-канале.

По результатам мониторинга, в режиме неполной занятости работает 1545 петербуржцев на 59 предприятиях. Их число тоже снизилось на 255 человек за две недели. 392 жителя города сейчас проходят профессиональную переподготовку, а 229 человек трудоустроено в рамках программы субсидированного найма.