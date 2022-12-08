В Петербурге сотрудника полиции задержали по подозрению в коррупции

Мужчину подозревают в получении денег от организаторов притонов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге главу отдела полиции задержали по подозрению в коррупции. Сотрудники уголовного розыска установили его возможную причастность к получению денег от организатора притонов.

- В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По версии следствия, организаторами притонов для занятия проституцией стала супружеская пара, которая живет в Красносельском районе. Они организовали работу трех салонов по предоставлению интимных услуг еще в 2019 году. Притоны располагались прямо в жилых домах.

Оперативники уголовного розыска передали дело Следственному комитету для дальнейшего расследования.