Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 декабря 2022 18:08

В Петербурге сотрудника полиции задержали по подозрению в коррупции

Мужчину подозревают в получении денег от организаторов притонов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину подозревают в получении денег от организаторов притонов

Мужчину подозревают в получении денег от организаторов притонов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге главу отдела полиции задержали по подозрению в коррупции. Сотрудники уголовного розыска установили его возможную причастность к получению денег от организатора притонов.

- В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По версии следствия, организаторами притонов для занятия проституцией стала супружеская пара, которая живет в Красносельском районе. Они организовали работу трех салонов по предоставлению интимных услуг еще в 2019 году. Притоны располагались прямо в жилых домах.

Оперативники уголовного розыска передали дело Следственному комитету для дальнейшего расследования.