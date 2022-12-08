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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 20:03

Мужчину, застрелившего своего друга, будут судить в Ленобласти

СК передал уголовное дело в суд
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК передал уголовное дело в суд

СК передал уголовное дело в суд

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти будут судить мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого. На 56-летнего жителя Гатчины возбуждено уголовное дело, расследование которого завершили сотрудники Следственного комитета.

- В конце июня этого года обвиняемый вместе с приятелем выпивали дома. Из-за возникшей ссоры мужчина выстрелил в оппонента из нарезного огнестрельного оружия прямо в голову. Гость погиб на месте, - говорится в сообщении СКР по Ленобласти.

Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе. Следователи собрали все необходимые доказательства и провели несколько судебных экспертиз. Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как 76-летняя женщина насмерть замерзла в коммунальной квартире. Она погибла в больнице из-за переохлаждения.