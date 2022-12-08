Волонтеры ищут 68-летнего петербуржца, пропавшего две недели назад

Пенсионер пропал 24 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 68-летнего мужчину, который пропал в Петербурге две недели назад. Ориентировка с фотографией пенсионера появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Мужчина 1954 года пропал в Петербурге 24 ноября. С тех пор нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую распространяют пользователи в социальных сетях.

Рост пропавшего петербуржца - 175 сантиметров. Он нормального телосложения, с русыми волосами с проседью и карими глазами. В день пропажи на нем была надета черная дубленка, коричневая водолазка, черные брюки, черные ботинки и темно-коричневая кепка с мехом.

При себе у мужчины была барсетка черного цвета. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые в ближайшее время готовы отправиться на поиски 68-летнего петербуржца.