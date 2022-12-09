Два жителя Петербурга украли из супермаркета икру на 9 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить двух мужчин, которые украли продукты из магазина. 25-летние петербуржцы в октябре этого года посетили супермаркет в Московском районе. Сложили все, что нужно, в рюкзак и пытались уйти, не заплатив.

- Злоумышленники прихватили с собой семь килограммов сыра и 14 упаковок лососевой икры весом в два килограмма. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Покупка обошлась бы в девять тысяч рублей, но теперь это считается суммой ущерба. После задержания петербуржцы объяснили, что украденное планировали продать, а деньги потратить на свои нужды.

Они полностью признали вину, раскаялись и возместили ущерб, который был причинен супермаркету. Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.