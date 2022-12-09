Небольшой снег пройдет в Ленобласти 9 декабря

В Петербурге и Ленобласти в пятницу пройдет снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 9 декабря. В некоторых районах пройдет небольшой и умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Южный и юго-восточный ветер подует ночью со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. В течение суток температура воздуха составит от одного до девяти градусов со знаком минус. Будет слабо повышаться атмосферное давление, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такие же погодные условия ждут в пятницу Петербург. Небольшой и умеренный снег продолжится в Северной столице. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток не будет опускаться ниже -3 градусов.

И в Ленобласти, и в Петербурге ожидается сложная обстановка на дорогах, предупреждает МЧС.