Коммуналка загорелась на Петроградке в Петербурге ночью 9 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 9 декабря 2022 года в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в коммуналке. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 00:20 часов. Горела квартира в доме на улице Блохина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- На вызов незамедлительно выехали спасатели. Прибыв к дому 1/75 по улице Блохина, они обнаружили, что в пятикомнатной коммунальной квартире, в коридоре площадью 22 квадратных метра горела обстановка на площади одного квадратного метра, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На вызов прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. С огнем они справились спустя 40 минут после сообщения о возгорании. По предварительным данным, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.