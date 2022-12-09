Снежная погода и ноль градусов ждет Петербург 9 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжает устанавливать погоду циклон по имени "Зора". Благодаря ему в городе стало теплее, в пятницу, 9 декабря 2022 года, температура воздуха и вовсе поднимется до нулевой отметки. Вместе с этим снова пойдет снег и будет облачно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Не в силах преодолеть сопротивление мощного антициклона над Уралом, сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать циклонических вихрь "Зора". В регионе по-прежнему облачно, временами будет идти снег, местами гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет тепло, от нуля до небольшого минус 2 градусов, в Ленинградской области от нуля до минус 5 градусов. Ветер теплый, южный 3-8 метров в секунду.

В субботу местами небольшой снег и понижение температуры до минус 2-4 градусов.