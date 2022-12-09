Михаил Соболев назначен новым главой Василеостровского района Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В верхах правительства Санкт-Петербурга произошли кадровые изменения. Так, губернатор Александр Беглов освободил от должности главу Василеостровского района Эдуарда Ильина и назначил на его место нового главу администрации. Об этом 9 декабря 2022 года сообщили в Смольном.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах. С 10 декабря от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга освобожден глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин, - говорится в распоряжении.

Но уже с 11 декабря в должность главы администрации района вступит Михаил Соболев. Отметим, что на данный момент он является врио председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Михаил Соболев - генерал-лейтенант полиции. С февраля 2019 года по октябрь этого года был начальником Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Петербургу и области.