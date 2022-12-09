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НовостиПолитика9 декабря 2022 6:47

Михаил Соболев назначен новым главой Василеостровского района Петербурга

Распоряжение подписал губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Михаил Соболев назначен новым главой Василеостровского района Петербурга

Михаил Соболев назначен новым главой Василеостровского района Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В верхах правительства Санкт-Петербурга произошли кадровые изменения. Так, губернатор Александр Беглов освободил от должности главу Василеостровского района Эдуарда Ильина и назначил на его место нового главу администрации. Об этом 9 декабря 2022 года сообщили в Смольном.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах. С 10 декабря от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга освобожден глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин, - говорится в распоряжении.

Но уже с 11 декабря в должность главы администрации района вступит Михаил Соболев. Отметим, что на данный момент он является врио председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Михаил Соболев - генерал-лейтенант полиции. С февраля 2019 года по октябрь этого года был начальником Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Петербургу и области.