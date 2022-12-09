Синоптик Колесов пообещал отличную погоду без снега в выходные в Петербурге

Мороз и солнце ждут Петербург в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впереди выходные. Погода в Санкт-Петербурге обещает быть отличной. Именно это заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По словам специалиста, 10 и 11 декабря 2022 года, город отдохнет от снегопадов и даже может выглянуть солнышко.

- В выходные дни отличная погода по всей нашей территории, - отметил Колесов.

Так, в субботу и воскресенье не будет нового снега, обойдется без ветра и даже выглянет солнышко. А вот температура воздуха понизится и наступит небольшой морозец. В Петербурге в пределах 4-9 градусов ниже нуля, а по Ленинградской области до 10-15 градусов мороза.

Но после такого прекрасного затишья в Петербург вернется буря. Уже с 12 декабря к город подойдет новый южный циклон, который завалит все снегом, подует сильным ветром и даже ожидаются настоящие метели.