Мужчина проломил голову пассажиру в петербургском метро

Мужчина жестко избил пассажира в петербургском метро Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В метро Санкт-Петербурга мужчина проломил голову пассажиру. Инцидент произошел вечером 8 декабря 2022 года на платформе станции метро "Петроградская". По всей видимости, между пассажирами случился конфликт еще в вагоне поезда, после чего один мужчина сильно ударил другого. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 20:10 часов с платформы метро "Петроградская" в Мариинскую больницу госпитализировали 57-летнего мужчину. Он находился в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

У пострадавшего была черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, перелом затылочной кости с переходом в основания черепа, поперечным переломом правой височной кости. Отмечается, что также у него были признаки сильного алкогольного отравления.

Сотрудники метро просмотрели записи с камер в подземке и увидели, что около 9 часов на выходе из вагона метро неизвестный, на вид 60 лет, ударил мужчину кулаком в лицо, отчего тот упал. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.