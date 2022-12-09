800 КамАЗов снега вывезли с улиц Петербурга за сутки

800 КамАЗов снега вывезли с улиц за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по благоустройству Петербурга отчитался об уборке города. По данным чиновников, только за минувшие сутки с улиц и дворов было вывезено более 16 тысяч кубометров снега. Это 800 полных доверху КамАЗов.

- Сейчас на дорогах снова непростая обстановка. А снег все продолжает валить. За сутки его выпало почти три сантиметра, хотя из-за заносов, наметенных ветром, кажется, что больше, - сообщает пресс-служба Комблага.

Чиновники отмечают, что дорожные и коммунальные службы трудятся не покладая рук. Самосвалы со снегом всю ночь курсировали к снегоплавильным и снегоприемным пунктам. Но сложнее всего приходиться дворникам, которые лопатами убирают с тротуаров тяжелый мокрый снег. Сейчас на дорогах работает 920 единиц техники. Улицы чистят 994 дворника.

Задать вопросы об уборке и сообщить о нечищеных местах можно по номеру горячей линии Комитета по благоустройству: 314-60-13.