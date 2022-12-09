Полиция проводит обыски в администрации Кронштадтского района

В Кронштадте идут обыски в администрации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция пришла с обысками в администрацию Кронштадтского района Петербурга. Визит оперативники нанесли утром пятницы, как только у чиновников начался рабочий день. По предварительным данным, обыски связаны с делом о получении взятки.

- Обыски начались в 9:30 утра, а до этого с семи часов утра оперативные мероприятия проводились в квартире начальника отдела закупок районной администрации, - пишет издание Kronnews.ru.

Кроме того, оперативники пришли и к экс-директору «Службы заказчика» Кронштадтского района, который принимал работу после реставрации ограды «Служительских флигелей» на Флотской улице. По предварительным данным, полиция задержала его, а также заместителя главы районной администрации начальника отдела закупок.

- Да оперативные действия идут, полная информация будет позже, - подтвердил источник «КП-Петербург».