Мужчина погиб, упав в котлован на стройке в Петербурге

Молодой мужчина погиб на стройке в Красном Селе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина погиб на строке. Трагедия произошла на строительной площадке в Красном Селе утром 8 декабря 2022 года. По предварительным данным, мужчина упал с высоты прямиком в вырытый котлован. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 8 декабря около 11 часов скорая помощь прибыла по вызову на строительство у дома 44/2 по Красносельскому шоссе. Медики констатировали смерть неизвестного мужчины, на вид около 30 лет. Он упал в котлован с неустановленной высоты, - рассказал источник.

Начальник участка пояснил, что погибший мужчина не является работником стройки. Однако, как же тогда он оказался на территории, где активно ведутся работы, начальник уточнить не смог.

Тело погибшего направили в морг. Также ведется проверка по факту произошедшего и устанавливают все детали.