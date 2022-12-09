Толщина снега в Петербурге уменьшилась до семи сантиметров

Толщина снега в Петербурге составляет семь сантиметров. Но скоро будет больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Толщина снега в Петербурге составляет семь сантиметров. Это по данным на утро пятницы. Показатель немного уменьшился, если сравнивать с четвергом. Но природа еще успеет наверстать упущенное, ведь снегопады обещают и на саму пятницу и на субботу, хоть и меньше.

- В Петербурге, несмотря на осадки, высота снежного покрова уменьшилась на один сантиметр и составляет семь сантиметров. На территории Ленинградской области в единоличные лидеры по высоте сугробов вышел поселок Сосново, там снежный покров достиг отметки в четверть метра, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

9 декабря погоду в городе будет формировать циклон «Зора». Из-за него небо по-прежнему затянуто облаками. На дорогах местами гололедица. Температура в Петербурге в течение суток составит 0...-2 градуса, в Ленобласти будет от 0 до -5.

В субботу немного похолодает, до -4 градусов в Петербурге. А в воскресенье погода изменится, снег прекратится, появится солнце и суть сильнее подморозит. До -9 ночью и -6 градусов днем.