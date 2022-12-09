Сантехник из Петербурга отдал мошенникам более 5 млн рублей

Петербургский сантехник отдал мошенникам более 5 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мошенники обвели вокруг пальца сантехника, который отдал им более 5 миллионов рублей. Пострадавший 67-летний мужчина, работающий в частной управляющей компании, обратился в полицию Красногвардейского района 8 декабря 2022 года и рассказал, что стал жертвой обманщиков. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина рассказал, что с 13 октября по 8 ноября ему на мобильный телефон с четырех номеров поступали звонки от неизвестного, который под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил сантехника взять кредит в банке, - рассказал источник.

После того, как мужчина получил деньги, он отправился на шоссе Революции к банкомату, через который несколькими платежами перевел более 5 тысяч рублей на счет, который указали мошенники.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.