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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 9:32

3-летнего ребенка окатило кипятком из чайника в Ленобласти

Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Маленькая девочка получила ожоги в Ленобласти

Маленькая девочка получила ожоги в Ленобласти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области маленькая девочка сильно пострадала из-за разбитого чайника с кипятком. Ночью 8 декабря 2022 года трехлетнего ребенка госпитализировали из деревни Хвалово Волховского района. Тело малютки было покрыто тяжелыми ожогами. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Ребенка доставили в стационар на скорой помощи 8 декабря около 2 часов ночи из деревни Хвалово Волховского района. Малышку госпитализировали с ожогами 2-3 степени лица, волосистой части головы, левой ушной раковины, груди, левого предплечья, правого бедра и левой стопы. Поражено 6 процентов поверхности тела, - рассказал источник.

Известно, что все произошло из-за того, что чайник с кипятком разбился и вся кипящая вода попала прямиком на ребенка. Сейчас девочка находится в ожоговом отделении.