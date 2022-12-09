3-летнего ребенка окатило кипятком из чайника в Ленобласти

Маленькая девочка получила ожоги в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области маленькая девочка сильно пострадала из-за разбитого чайника с кипятком. Ночью 8 декабря 2022 года трехлетнего ребенка госпитализировали из деревни Хвалово Волховского района. Тело малютки было покрыто тяжелыми ожогами. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Ребенка доставили в стационар на скорой помощи 8 декабря около 2 часов ночи из деревни Хвалово Волховского района. Малышку госпитализировали с ожогами 2-3 степени лица, волосистой части головы, левой ушной раковины, груди, левого предплечья, правого бедра и левой стопы. Поражено 6 процентов поверхности тела, - рассказал источник.

Известно, что все произошло из-за того, что чайник с кипятком разбился и вся кипящая вода попала прямиком на ребенка. Сейчас девочка находится в ожоговом отделении.