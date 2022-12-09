Сильная метель и штормовой ветер накроют Петербург 12 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Если будущие выходные в Санкт-Петербурге будут слегка морозные, солнечные и бесснежные, то новая рабочая неделя в городе начнется со штормового ветра и метели. Так, 12 декабря 2022 года над Ленинградской областью и в Санкт-Петербурге начнется усиление северо-восточного ветра. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Скорость ветра в порывах будет достигать 15-18 метров в секунду, в прибрежных районах до 20-22 метров в секунду. Осадки подойдут во второй половине дня к городу и будут сохраняться еще и ночью 13 декабря, - рассказал синоптик.

Так, метель принесет в город порядка 10-15 сантиметров снега. Поэтому к утру вторника Петербург превратится в сплошной сугроб. Температура воздуха при этом будет низкой - минус 6-11 градусов.