Видео спасения жеребенка из силосной ямы в Ленобласти появилось в соцсетях

В Буграх из ямы спасали жеребенка. Фото: vk.com/bspadmru

Пресс-служба МО «Бугровское сельское поселение» опубликовала видео спасательной операции, которая прошла в Буграх. Здесь в заполненную водой силосную яму провалился маленький жеребенок, сбежавший из конюшни.

- Хозяева конюшни позвонили в пожарную часть. Спасатели откликнулись на беду. Переодевшись в водолазное снаряжение, один из пожарных залез в ледяную жижу, чтобы вытолкать животное наружу, - рассказывают очевидцы о спасательной операции.

Чтобы достать лошадку из ловушки, пришлось пригнать трактор и джип. Один поднимал животное, а другой - тянул. Здесь же были и небезразличные люди. Общими усилиями жеребенка удалось вытащить из ямы.

Увы, но малыш слишком долго провел в ледяной воде. И через несколько часов после спасения все же умер от переохлаждения.