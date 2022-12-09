Полиция Петербурга задержала еще двух мужчин, жестоко избивших старушку ради 2 тысяч рублей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала еще двоих мужчин, которые напали на 90-летнюю старушку ради 2 тысяч рублей. Инцидент произошел 7 декабря 2022 года в подъезде дома 9/1 по Гатчинскому шоссе. Об это рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Трое мужчин напали на 90-летнюю женщину, разбили ей голову и проникли в ее квартиру, откуда похитили 2 тысяч рублей. Женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести, - рассказали в полиции.

В тот же день полицейские задержали соседа пострадавшей, 39-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. А уже на следующее утро возле дома, где произошло нападение, сотрудники задержали еще двоих: мужчин 34 и 39 лет.

Всех троих подозреваемых отправили в отделение полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело.