Тактовое движение электричек между Павловском и Петербургом запустят с 12 декабря

С 12 декабря до Павловска запустят тактовые электрички. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 12 декабря будет запущено тактовое движение электричек между Петербургом и Павловском. Утром поезда будут доставлять жителей пригорода в Северную столицу, а вечером - отвозить их обратно. Интервал движения составит всего 10 минут. Для этого на линию выпустят дополнительные составы.

- Для удобства и комфорта пассажиров тактовый график будет действовать в утренние и вечерние «часы-пик»: отправление со станции Павловск с 7:00 до 10:00 – каждые 10 минут; отправление с Витебского вокзала Санкт-Петербурга с 17:00 до 19:00 – каждые 10 минут, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Кроме этого, сокращено время ожидания электрички в так называемые предпиковые часы. Из Павловска с 6:00 до 7:00 утра поезда будут курсировать каждые 15 минут. Такой же интервал установлен при отправлении из Петербурга с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00.

Время в пути от Петербурга до Павловска составит 35 минут.