Маршрутка вылетела с дороги и перевернулась на выезде из поселка Хвойный под Петербургом

ПАЗик улетел с дороги по Петербургом. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Серьезное ДТП произошло неподалеку от Красного Села. По дороге из поселка Хвойный в сторону Петербурга с дороге улетел автобус 546 маршрута. ПАЗик упал в кювет, по пути сломав дерево.

- Водитель маршрутки 546 не справился с управлением и вылетел с дороги на выезде из Хвойного. Повреждения автобуса весьма серьезны, - пишут очевидцы в группе «Транспортный коллапс. Красное Село».

По словам свидетелей аварии, на момент происшествия автобус был почти пустым. В салоне находились только шофер и один пассажир. Они остались целы и невредимы.

Что стало причиной ДТП, установит Госавтоинспекция. Но очевидцы отметили стертую резину, которая установлена на ПАЗике.

- Особо хочется отметить покрышки. Только вдумайтесь, что вы садитесь в автобус с такими колесами...пишут пользователи соцсетей.