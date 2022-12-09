Глава отдела закупок администрации Кронштадтского района задержана по уголовному делу о взятках

Начальницу отдела закупок задержали за посредничество в передачи взятки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

57-летняя начальница отдела закупок администрации Кронштадтского района Петербурга, а также еще двое подозреваемых задержаны по делу о взяточничестве. Утром с обысками к чиновниками пришли следователи и оперативники экономической полиции.

- Установлено, что в сентябре 2019 года начальник отдела закупок взяла 150 тысяч рублей у представителя компании, с которой был заключен контракт на реставрацию чугунной ограды домов по Флотской улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Деньги предназначались для передачи пока еще неустановленным чиновникам администрации за подписание акта о приемке работ. При этом, реставрация еще не была закончена, так как подрядчик не укладывался в сроки.

Кроме чиновницы, задержаны также бывший директор службы заказчика администрации Кронштадтского района и учредитель компании-подрядчика. Полицией возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве.