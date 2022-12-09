Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 12:34

Совет Героев окажет помощь вернувшимся из зоны СВО петербуржцам

Специалисты займутся психологической реабилитацией бойцов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Вернувшимся из зоны СВО петербуржцам Совет Героев предоставит психологическую помощь

Вернувшимся из зоны СВО петербуржцам Совет Героев предоставит психологическую помощь

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Участникам специальной военной операции из Санкт-Петербурга, которые возвращаются домой, будет помогать Совет Героев. Общественная организация займется вопросом психологической реабилитации бойцов, побывавших в зоне СВО. Об этом 9 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Им нужна психологическая поддержка, чтобы они чувствовали себя нужными и востребованными. Надо привлекать их к общественной работе. Возможно, они захотят вступить в ваши ряды, - отметил губернатор Александр Беглов на встрече с членами Межрегиональной общественной организации Совет Героев.

Градоначальник отметил, что важно помогать бойцам снова адаптироваться к мирной жизни. Также Беглов предложил устраивать ветеранов с реальным боевым опытом СВО на работу в военкоматы, как в послевоенное время.