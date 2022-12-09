Совет Героев окажет помощь вернувшимся из зоны СВО петербуржцам

Вернувшимся из зоны СВО петербуржцам Совет Героев предоставит психологическую помощь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Участникам специальной военной операции из Санкт-Петербурга, которые возвращаются домой, будет помогать Совет Героев. Общественная организация займется вопросом психологической реабилитации бойцов, побывавших в зоне СВО. Об этом 9 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Им нужна психологическая поддержка, чтобы они чувствовали себя нужными и востребованными. Надо привлекать их к общественной работе. Возможно, они захотят вступить в ваши ряды, - отметил губернатор Александр Беглов на встрече с членами Межрегиональной общественной организации Совет Героев.

Градоначальник отметил, что важно помогать бойцам снова адаптироваться к мирной жизни. Также Беглов предложил устраивать ветеранов с реальным боевым опытом СВО на работу в военкоматы, как в послевоенное время.