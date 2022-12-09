Эрмитаж провел 50 выставок в 2022 году

Эрмитаж провел 50 выставок за 2022 год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В уходящем году Государственный Эрмитаж провел 50 выставок. Большинство из них - 30 - были организованы в Санкт-Петербурге, остальные 20 - в разных городах страны. Об этом 9 декабря 2022 года во время торжественной церемонии ко Дню Святого Георгия рассказал директор музея Михаил Пиотровский, сообщает газета "Петербургский дневник".

- Подарки бывают разные. С этого года мы начинаем платить налог на имущество – дополнительный налог в казну города. Это тоже эрмитажный вклад, - отметил Пиотровский.

Так, одной из последних выставок уходящего года стала экспозиция "Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого", которая открылась 8 декабря в Реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" Эрмитажа.