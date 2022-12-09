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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 13:20

В Карелии полиция вернула книгу в библиотеку

Редкое издание "Избранного" Бориса Пастернака похитила и увезла с собой читательница Москвы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Украденную книгу Бориса Пастернака вернули в Национальную библиотеку Карелии. Фото: МВД РФ

Украденную книгу Бориса Пастернака вернули в Национальную библиотеку Карелии. Фото: МВД РФ

Полицейские из Карелии вернули в библиотеку книгу поэта Бориса Пастернака, которую еле летом украла читательница. Женщина попросила выдать ей в читальный зал редкий томик «Избранное» 1948 года издания, после чего положила раритет в сумку и скрылась.

- Оперативники выяснили, что подозреваемая выехала из Петрозаводска на такси. Она направилась на север Карелии, а затем планировала уехать в Москву и затеряться в мегаполисе. Однако это ей не удалось, - сообщает пресс-служба МВД России.

Похитительницу задержали на железнодорожном вокзале в Сегеже. На женщину завели уголовное дело, а томик Пастернака, оцененный экспертами в 1,4 миллиона рублей, приобщили к производству как вещественное доказательство. Но теперь расследование завершено и книгу вернули в Национальную библиотеку.

- Сборник стихов Бориса Пастернака вернулся на стеллаж Отдела редких фондов библиотеки, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.