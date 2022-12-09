Подростка задержали за обман на деньги пенсионерки из Ленобласти

Полицейские Волховского района задержали 17-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волховском районе Ленинградской области задержали подростка за мошенничество в отношении пенсионерки. Вечером 7 декабря 2022 года в полицию обратилась 71-летняя местная жительница, которая рассказала, что попалась на телефонный развод и лишилась 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Около 22:50 в полицию Волховского района поступило заявление от пенсионерки о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 100 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Уже на следующий день в 12 часов утра 8 декабря у дома 56 по улице Ленина города Волхова по подозрению в мошенничестве был задержан 17-летний подросток.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению аналогичных преступлений.