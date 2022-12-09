Два супермаркета начали раздачу бесплатной еды в Петербурге

Еще одна торговая сеть присоединилась к программе фуд-шеринга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна торговая сеть присоединилась к проекту фуд-шеринга в Петербурге. С 9 декабря бесплатно отдавать продукты на помощь нуждающимся начали два магазина «Магнит». Но еду передают горожанам не напрямую, а через благотворительный продовольственный фонд.

- Ежедневно будет передаваться в фонд «Банк еды «Русь» около 100 килограммов хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, бакалеи, - сообщает пресс-служба торговой сети.

Всего в списке на раздачу значится около 300 наименований товаров с истекающим, но не истекшим сроком годности.

Все продукты поступают на склад фонда, где распределяются и затем адресно доставляются нуждающимся людям из числа социально незащищенных категорий, в том числе пенсионерам, одиноким старикам, многодетным семьям.

Проект помогает с одной стороны помочь нуждающимся, а с другой - уменьшить объем отходов торговых сетей. В ближайшее время к раздаче еды присоединятся новые магазины «Магнита» в Петербурге.

Напомним, что с октября с банком еды по программе фуд-шеринга сотрудничают супермаркеты сети «Перекресток».