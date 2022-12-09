Электричка сбила пьяного молодого петербуржца на станции Сортировочная

Машинист применил экстренное торможение, но поезд не успел остановиться Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку после травмирования мужчины на железнодорожной станции Сортировочная. Происшествие случилось 8 декабря около одиннадцати часов вечера.

- 26-летний житель Петербурга переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Он был в состоянии алкогольного опьянения и попал под электропоезд, который ехал из Обухово в Санкт-Петербург, - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД по СЗФО.

Машинист подавал громкие сигналы, но пьяный парень не реагировал. Даже при помощи экстренного торможения избежать несчастного случая не удалось. Поезд не успел остановиться. Петербуржец получил серьезные многочисленные травмы и был госпитализирован. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, 9 декабря случилось серьезное ДТП с участием троллейбуса. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии после аварии.