Прокуратура Ленобласти проведет проверку после ДТП с участием пассажирского автобуса

Пассажиры автобуса отделались легким испугом. Фото: t.me/vyborggo

Прокуратура Ленинградской области проведет проверку после ДТП с участием пассажирского автобуса. Днем 9 декабря на дороге Зеленогорск-Приморск-Выборг машина с пассажирами влетела в световой столб. Водитель автобусного маршрута №130 не справился с управлением. К счастью, в аварии никто не пострадал.

- Прокуратура проверит, как соблюдались требования законодательства при содержании дорог во время снегопада. Будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Напомним, в этот же день в Новгородской области случилось жуткое ДТП: школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Водитель и пассажир, которые находились во второй машине, погибли на месте. Обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

В еще одном происшествии в Петербурге после столкновения троллейбуса и автобуса один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще шесть пассажиров - пострадали.