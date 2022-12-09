Самолеты вылетают из Пулково с задержкой из-за обработки антиобледенительным составом

В Пулково задерживаются самолеты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пробка из самолетов собралась в Петербургском аэропорту Пулково. Многие рейсы были задержаны на вылет на 30-40 минут. Это следует из онлайн-расписания аэропорта. Ситуацию, причиной которой стала погода, прокомментировали в пресс-службе Пулково.

- Часть рейсов уходит с отклонением от расписания из-за необходимости проведения противообледенительной обработки из-за наличия осадков в виде снега, - сообщили «КП-Петербург» представители аэропорта.

По словам пресс-службы, в Пулково имеется 16 машин для нанесения антиобледенителя на самолеты. Информация в СМИ, что такая техника есть лишь в единичном экземпляре, не соответствует истине. А вот причину, по которой обработка занимает лишнее время, в аэропорту пояснить затруднились.

- Некоторые рейсы были задержаны по причине позднего прилета, а не из-за погодных условий. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, - отметили в пресс-службе Пулково.