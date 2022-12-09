Пожарные тушили автомобиль «Исузу» на Дачном проспекте в Петербурге

На место происшествия выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники МЧС тушили иномарку в Кировском районе Петербурга. Об этом вечером 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Дачном проспекте поступило в пятницу вечером, в 18:11. На место происшествия сразу отправились спасатели и техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные прибыли на место возгорания и зафиксировали, что площадь пожара составила два квадратных метра. В автомобиле «Исузу» обгорел салон. По предварительным данным, водитель и пассажиры не пострадали.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 18:49. На место происшествия выезжали две пожарные машины. Огонь тушили 10 спасателей.

Напомним, в ночь на 9 декабря в Петербурге на Петроградке загорелась коммунальная квартира. Огонь тушили почти 40 минут. По предварительным данным, в происшествии никто из жильцов не пострадал.