В петербургском СИЗО провели конкурс красоты «Мисс Арсеналочка-2022»

В СИЗО прошел конкурс красоты. Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Конкурс красоты «Мисс Арсеналочка-2022» прошел в петербургском следственном изоляторе№5, расположенном на Арсенальной улице. Здесь отбывают срок женщины, осужденные к лишению свободы в колонии общего режима. Некоторые из них стали участницами конкурса талантов.

- Конкурсантки ставили номера, репетировали, шили наряды. Девушки состязались в шести конкурсах: «Визитная карточка», «Дефиле», «Таланты», «Подружка», «Кулинар» и «Платье своими руками», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти.

Таланты и фантазию каждой из участниц оценивало строгое жюри. В итоге победительница получила корону красоты. А другие девушки, вошедшие в пятерку лучших, получили титулы «Мисс обаяние», «Мисс грация» и «Мисс очарование» и «Мисс зрительских симпатий».