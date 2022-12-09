Четвертый этап благоустройства набережной Карповки завершен в Петербурге

На набережной появились гамаки и деревянная площадка Фото: Пресс-служба Смольного

Четвертый этап благоустройства набережной реки Карповки завершен в Петербурге. При ее создании специалисты соблюдали концепцию нового облика прибрежной территории. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

- На участке от Песочной набережной до Барочной улицы появились гамаки и деревянная площадка. Также обустроен спуск к воде и установлены лежаки. Недалеко от них располагается кинологическая площадка, - сообщили в ведомстве.

Специалисты постарались сохранить основное зеленое пространство, на котором так любят загорать жители Петербурга. Работы по благоустройству набережной Карповки проходили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».