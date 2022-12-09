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НовостиОбщество9 декабря 2022 17:46

Фотографии катальной горки, установленной на Дворцовой площади, появились в Сети

Прокатиться на ней пока не получится
Анастасия НУРАДИЛОВА
Кататься на большой горке пока нельзя. Фото: t.me/piter_tv

Кататься на большой горке пока нельзя. Фото: t.me/piter_tv

В социальных сетях появились фотографии той самой катальной горки, о которой в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывал вице-губернатор Борис Пиотровский. Горка установлена на Певческом мосту.

- На Певческом мосту установят большую катальную горку. Она будет большой, но не выше зданий, - сообщил тогда чиновник в эфире радио.

Кататься на горке пока нельзя. Судя по опубликованным фотографиям, она огорожена. Но, вероятно, совсем скоро жители Петербурга смогут прокатиться и оценить установленный зимний аттракцион.

Напомним, два дня назад «Комсомолка» показывала, как выглядит главная городская елка, которая установлена на Дворцовой площади. Стоимость новогоднего дерева составила почти семь миллионов рублей. Елку нарядят для предстоящих праздников к 20 декабря.