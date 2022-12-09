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НовостиОбщество9 декабря 2022 18:14

Александр Беглов расширил перечень категорий, для которых парковка будет бесплатной

Об этом губернатор заявил в День героев Отечества
Анастасия НУРАДИЛОВА
Льготной парковкой смогут пользоваться шесть категорий

Льготной парковкой смогут пользоваться шесть категорий

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов в День Героев Отечества поручил расширить перечень льготных категорий, для которых парковка будет бесплатной. Об этом вечером 9 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

- В перечень нужно включить полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев труда Российской Федерации, Героев Социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, - заявил градоначальник.

Также глава города поручил Комитету по транспорту в ближайшее время подготовить нормативно-правовые акты, в которых будут отражены изменения.

Напомним, в марте следующего года планируется ввести поминутную оплату парковки со второго часа. Кроме этого, в ближайшее время в зоне платной парковки в Северной столице установят около 100 дополнительных паркоматов и более 1000 информационных табличек.