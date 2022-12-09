Суд отправил в СИЗО главу Комитета по ТЭК Ленобласти по делу о взятке

Суд принял решение арестовать чиновника на два месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меру пресечения председателю Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Юрию Андрееву. Мужчину подозревают в получении коллективной взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник мог незаконно получить 26 миллионов рублей.

- 8 декабря главу Комитета по ТЭК задержали. В этот же день ему предъявлено обвинение. Суд принял решение арестовать чиновника на два месяца. Свою вину он не признал, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, чиновники областной администрации получали деньги от предпринимателей, которые получили контракты на установку тепловых пунктов. Взятки обвиняемые брали с 2019 по 2022 год. Из-за того, что работы были масштабными и проводились сразу в нескольких районах, суммы откатов составили ни один десяток миллионов.

Ранее СК показал видео задержания главы Комитета по ТЭК Ленобласти.