Более 42 тысяч кубометров снега вывезли из Петербурга с начала зимы

В городе выпало 18 сантиметров снега за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 42 тысяч кубометров снега утилизировали дорожные предприятия с начала зимы. Большую часть осадков вывезли из города на этой неделе. С 4 декабря на улицах Петербурга ежедневно работают более 800 единиц техники.

- Техника и работники помогают ликвидировать последствия снегопада и освободить дороги для проезда, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

За минувшие сутки в Петербурге выпало более четырех сантиметров снега, а с воскресенья – 18 сантиметров осадков. В Комитете по благоустройству отметили, что за один день столько снега вывезти невозможно, но в приоритете специалистов – ликвидация наледи и освобождение улиц и проспектов для проезда.

Снег на утилизацию увозят обычно ночью, когда дороги становятся посвободнее. Днем сугробы оставляют по краям проезжей части и тротуаров, а в конце дня все осадки увозят на утилизацию.